Reijders | «Milan da Champions e scudetto»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Alsta bene, si è trovato a casa sin dal primo giorno aello: «C’è stato grande feeling e sono felice di essere un giocatore rossonero». Parole e musica di Tijjani Reijnders, una delle più belle sorprese della nuova stagione. Il traguardo finale è lo, ne ha parlato anche nelle ultime ore il presidente Paolo Scaroni, il titolo che in campionato vale per il Diavolo la storica seconda stella, ma anche spingersi fino alla fase più calda dellaLeague com’è successo a maggio resta una missione: «Siamo una squadra con molte qualità e vogliamo vincere lo. La? Siamo un’ottima squadra e possiamo fare entrambe le cose». Il centrocampista olandese ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset. Iloggi è primo in ...

...l'ideale'- 'Può giocare da vice Krunic così come può giocare in quel ruolo Adli. Non siamo per dipendenti dalla posizione o condizione di un giocatore'. FLORENZI - 'E' un titolare del,...

Calcio: Reijnders, 'il Milan può vincere scudetto e Champions' Agenzia ANSA

Milan, Reijnders: "Possiamo vincere scudetto e Champions League" - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - 'Siamo una squadra con tanta qualità. Quello che vogliamo è vincere lo scudetto. Siamo in un buon momento. Ora abbiamo ...Il centrocampista olandese ha fissato gli obiettivi del Diavolo. Partita da protagonista contro la Grecia, le sue parole!