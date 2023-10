Regione Lazio | arrivano le vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid-19 | tutte le informazioni utili

Leggi su chenews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Laha divulgato lesulleinfluenzali e-19: ecco come comportarsi. L’autunno è ormai arrivato e con esso anche le campagne per la vaccinazione-19 disposti dallaper tutti i suoi cittadini. In questo modo si potrà arginare molto bene un periodo in cui le istituzioni pongono una certa attenzione.leper la campagna di vaccinazione della– CheNews.itCome ogni campagna vaccinale anche quella messa in atto dalla ...