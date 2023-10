Reggia di Caserta | Art Days | visite speciali alla collezione Terrae Motus

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 17 ottobre 2023). Ladipartecipaterza edizione di Art– Napoli Campania, il primo grande evento diffuso e collettivo per l’arte contemporanea nella regione. Crossing Layers è il titolo scelto per questo terzo appuntamento che descrive l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica. Stili, genesi, materiali e origini differenti per la, raccolta di settanta opere donata dal grande gallerista Lucio Ameliodinel 1993 e allestita interamente lungo gli Appartamenti Reali. Ladi, bene Unesco, in occasione degli Art ...