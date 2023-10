Real Madrid | recuperato Arda Guler Ecco quando potrebbe esordire

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il giovane talento turco èdagli infortuni e si candida all'esordio. Due sono le possibilità: domenica contro il Siviglia o martedì in Champions

Calciomercato Juventus, doppio pericolo iberico per il club bianconero: occhio all''assist' del suo compagno di nazionale. Il suo trasferimento all'Aston Villa non era ancora nell'aria, quando la Juve ...

Vinicius chiama anche Mbappé: “Al Real Madrid lo vogliono tutti, speriamo…” ItaSportPress

Real Madrid: occhi su un titolare della Spagna Calciomercato.com

Ma cosa ci faceva a Madrid Inevitabile fare allusioni di mercato soprattutto da parte dei tifosi del Real Madrid. Che Vlahovic sia uno dei nomi per l’attacco delle ‘merengues’ è cosa nota, come è ...Zidane è pronto a tornare all’opera. Gira voce, infatti, che il francese abbia trovato già squadra per la prossima stagione.