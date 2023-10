Re Carlo e Camilla verso il divorzio | la colpa è tutta di Harry | Pesantissima indiscrezione

Leggi su howtodofor

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un frame tratto dal video della cerimonia di incoronazione di ReIII – Aria di tensione a Buckingham Palace: ecco cosa starebbe succedendo nelle sale del palazzo tra i sovrani inglesi. Nonostante all’interno della famiglia reale tutti i membri facciano di tutto per evitare gli scandali e far emergere eventuali screzi, negli ultimi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni che riguarda i neo sovrani di Inghilterra, Re. I due, infatti, non starebbero attraun momento particolarmente sereno e le discussioni all’interno della Royal family sarebbero all’ordine del giorno. Il motivo sarebbe legato alle pressioni a cuidevono sottostare quotidianamente a causa della loro importante ...