Razzi di Hamas vicino all’aeroporto di Tel Aviv | il cancelliere tedesco Scholz costretto a sdraiarsi sulla pista di atterraggio – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Attimi di paura per ilOlafdurante la sua visita in Israele. Al termine della giornata trascorsa a Telsi stava imbarcando sul suo aereo governativo quando isparati da Gaza verso l’aeroporto di Ben Gurion lo hannoa correre giù dalle scale e – insieme al suo staff –di. In un secondo momento, ilsi è riparato in un rifugio antiaereo dell’ambasciata tedesca, mentre a Telle sirene suonavano per segnalare un attacco missilistico in corso., secondo quanto riporta Haaretz, è rimasto nella struttura per qualche ...