Raw 16 10 2023 Season Premiere

(Di martedì 17 ottobre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Paycom Center di Oklahoma City, Oklahoma. Lo show inizia con Sami Zayn che raggiunge il ring, dà il benvenuto ai fan presenti e dice di essere felice per Kevin Owens e la sua grande occasione a SmackDown. Poi dice che anche per lui è una vera occasione, può dimostrare di essere un World Heavyweight Champion al massimo livello. Se Owens non è a Raw è a causa di Jey Uso. Dice che il loro regno come Undisputed WWE Tag Team Champion è sempre stato minacciato e reso problematico dai Judgment Day e vedere che Finn Balor e Damian Priest hanno un nuovo rematch per lo stesso è un po’ frustrante. Ma il suo ultimo anno di carriera resta uno dei migliori ed è anche grazie ai fan. I The Judgment Day lo interrompono, Finn Balor dice che non ci può essere una “” di Raw ...