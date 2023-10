Ravello | weekend con le passeggiate tra natura | sapori e letteratura

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sabato 21 e domenica 22 ottobre si svolgono adelleattraverso. Un’occasione per scoprire i luoghi suggestivi che hanno ispirato alcuni romanzi ambientati nella cittadina costiera, ma anche la cultura legata alle tradizioni. Protagonista della due giorni sarà il percorso “E.M. Forster – Fontana Carosa”, che appartiene alDigital Grand Tour, un progetto che comprende 10 itinerari dedicati ad illustri artisti e intellettuali, fra cui Wagner, Escher, Neville, che hanno trovato aispirazione per le loro opere. Sulle loro tracce, i percorsi mappati diventano occasione di un viaggio indimenticabile attraverso laincontaminata, la raffinatezza culinaria e le ispirazioni letterarie di uno dei più grandi autori ...

