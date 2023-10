Raid sulla Striscia di Gaza | Hamas | «Colpito un ospedale | 500 morti» Israele | «Il piano potrebbe non essere l’invasione di terra» – Il video

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mentrefa sapere che sta valutando opzioni alternative alviadelladi, il ministero della Sanitàha annunciato che le forze di Tel Aviv hannol’Al-Ahli Arabi Baptist Hospital diCity, provocando la morte di almeno 500 persone. Secondo Al Jazeera l’è stato bombardato senza preavviso: al suo interno avevano trovato rifugio diverse famiglie e tra le vittime ci sarebbero molte donne e bambini. In giornataaveva annunciato anche l’uccisione di Ayman Nofal, capo dell’ala militare conosciuta come «Abu Ahmad» e figura del partito-milizia di alto rango.lo aveva già preso di mira durante diverse ...

Non ci sono confermesorte della moglie. Nel frattempo anche dall'altro lato del fronte non si ferma la scia di sangue, dall'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi si è appreso che un...

Raid nella notte sulla Striscia di Gaza: le immagini dell’esercito israeliano Corriere TV

Raid su un ospedale a Gaza, Hamas: "Almeno duecento morti ... Il Fatto Quotidiano

Il tribunale di Brescia ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" l'uomo di origine bengalese accusato di maltrattamenti sulla moglie connazionale e per il quale nelle scorse settimane ...AGI - Israele sembra fare parziale marcia indietro dall'annunciata intenzione di procedere a un'offensiva di terra su Gaza mentre proseguono i raid aerei, sia sulla Striscia, dove la situazione umanit ...