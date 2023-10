Raid continui su Gaza | il fronte Nord e il nodo aiuti umanitari | cos' è successo oggi tra Israele e Hamas

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha bombardato ancora la Striscia di. Le vittime palestinesi sono 3mila. Intanto proseguono i preparativi per le prossime operazioni. Gli Usa vogliono mediare per gliha diffuso il video di un ostaggio

19.40su Ospedale Gaza:centinaia i morti Unisraeliano ha colpito l'ospele battista Al Ahli nel centro di Gaza, provocando almeno 500 morti.erano rifugiate molte famiglie durante i...

Raid continui su Gaza, il fronte Nord e il nodo aiuti umanitari: cos'è ... ilGiornale.it

Israele: la reazione potrebbe non essere l'offensiva di terra. L'Onu indaga sull'evacuazione di Gaza - Hamas: "Almeno 500 vittime nell'attacco all'ospedale di Gaza" - Hamas: "Almeno 500 vittime nell'attacco all'ospedale di Gaza" RaiNews

Secondo fonti palestinesi, un ospedale al centro di Gaza City sarebbe stato colpito da un raid israeliano. Ci sarebbero oltre 500 morti: la struttura veniva usata anche come rifugio da parte di ...Non avevano e continuano a non avere un altro posto dove andare”, fa ... nella Striscia di Gaza usata come rifugio per gli sfollati sia stata “colpita durante raid aerei e bombardamento della Striscia ...