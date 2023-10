Qui bombardano di brutto Razzi in diretta tv | panico per l' inviato

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Scusate qui stanno bombardando di". La puntata de "L'Aria che tira" del 17 ottobre stava andando avanti abbastanza tranquillamente quando laè stata interrotta dalla voce dell'del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, che si trovava nella sua macchina a Sderot, cittadina israeliana a pochi chilometri di distanza dal confine con la Striscia di Gaza. Poi il rumore deiche si è sentito distintamente e a David Parenzo in studio è sfuggita un'imprecazione: "Urca!". Il conduttore, visibilmente preoccupato, ha consigliato all'di mettersi in salvo. Ma Cremonesi ha risposto prontamente: "Stanno arrivandoa tutto andare - ha raccontato il giornalista dentro l'abitacolo della sua autovettura - Sono in macchina ma sono caduti ...