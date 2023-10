Questi non sono bambini palestinesi che cercano cibo dopo un attacco aereo israeliano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il 16 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook un video diche recuperano confezioni di alimenti in mezzo a quelli che sembrano dei pali di legno bruciati e cumuli di cenere. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena mostra idi Gaza che«delbruciato sotto le macerieun». Lo stesso contenuto è stato pubblicato anche su TikTok. Il riferimento è al massicciolanciato il 7 ottobre 2023 da Hamas, organizzazione estremista palestinese che controlla la striscia di Gaza, contro Israele, che ha risposto con bombardamenti aerei su Gaza e con il blocco di beni primari come acqua,, ...

La Figc Nelle ultime ore, sulla vicenda è intervenuto nuovamente il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha detto: "Chi ha sbagliato pagherà, maabbandoneremo mairagazzi". ...

Questi non sono egiziani che portano acqua e cibo in Palestina ... Facta

Questi non sono calabroni! - Agronomia - AgroNotizie Agronotizie

Al Pontefice dispiace che alcuni lo definiscano un dittatore quando sentono parlare delle sue encicliche sociali. “Il Papa afferma il Vangelo e dice quello che dice il Vangelo” dichiara all’agenzia ...Scommesse, Gravina (Figc): "Questi ragazzi sono per me come dei figli, che non possono diventare carne da macello come vengono invece esposti quotidianamente, con modalità non da Paese civile".