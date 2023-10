“Quel… di Salvini” Grande Fratello | Mughini si lascia andare sul ministro Interviene la regia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Giampiero, la frase su Matteo. È appena entrato nella Casa dele ha già fatto il ‘panico’. Poco dopo aver varcato la porta rossa il giornalista e scrittore,tifoso della Juventus, ha visto bene di infrangere il regolamento che vieta di riportare notizie del mondo esterno nella Casa. Infatti, parlando con Giuseppe Garibaldi, anche lui tifoso bianconero, lo ha aggiornato sia sull’ultima partita giocata sia sulla classifica della sua squadra del cuore. In tanti ne hanno chiesto la squalifica, un po’ come capitò a Riccardo Fogli che fu buttato fuori in tempi record per aver bestemmiato dopo neppure 24 ore dal suo ingresso. In ogni caso non si è fatto in tempo a considerare il comportamento di Giampieroche subito il gieffino si è reso ...