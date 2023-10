Quando escono i biglietti per Milan-Borussia Dortmund

Leggi su dailymilan

(Di martedì 17 ottobre 2023) Martedì 28 novembre a San Siro si giocherà la sfida tra ile i tedeschi delvalida per la quinta e penultima giornata della fase a gironi di Champions League, edizione 2023/24. Un match che potrebbe risultare decisivo per le sorti europee in stagione delle due squadre. All’andata, al Signal Iduna Park il primo round si era concluso senza reti. Dalle 15 di oggi, martedì 17 ottobre, iper assistere al match contro i gialloneri di Edin Terzic saranno in vendita per gli abbonati rossoneri alla stagione in corso. Il periodo di prelazione terminerà giovedì 19 ottobre alle ore 23.59. In questa fase, ogni abbonato alla stagione 2023/24 potrà acquistare un biglietto nei settori disponibili. La vendita libera dei tagliandi per...