Qualificazioni Europeo Under 21 | Italia-Norvegia 2-0 | a segno Baldanzi ed Esposito

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Oggi pomeriggio è andato in scena il match valido per leai prossimi Europei21 traOggi pomeriggio è andato in scena il match valido per leai prossimi Europei21 tra. Il match ha visto vittoriosa la nazionale azzurra per 2-0. Per i ragazzi di Nunziata sono andati in gol il centrocampista dell’Empoli,, e Pio, giocatore in forza allo Spezia.