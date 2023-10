(Di martedì 17 ottobre 2023) L'ha battuto l'3 - 1 in una partita del girone C di qualificazione a. Un risultato che garantisce agli inglesi l'accesso alla fase finale del torneo, l'anno prossimo in ...

L'Inghilterra ha battuto l'Italia 3 - 1 in una partita del girone C di qualificazione a2024. Un risultato che garantisce agli inglesi l'accesso alla fase finale del torneo, l'anno prossimo in Germania, mentre l'Italia dovrà ancora lottare.

Qualificazioni Euro 2024: Inghilterra-Italia 3-1 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Qualificazioni Europei 2024, risultati delle partite di oggi: tris Ucraina con Malta Sky Sport

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.Si conclude anche l’8° giornata delle qualificazioni ad Euro 2024, che ci regala verdetti sorprendenti. Si parte dalla Danimarca, che batte solo per 2-1 San Marino grazie all’ex Atalanta Hojlund e ...