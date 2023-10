17 ott 06:00in Cina per incontrare Xi Jinping Il presidente russo Vladimirsi è recato in Cina per incontrare il 'caro amico' Xi Jinping, in occasione di un importante vertice ...

Putin vola da Xi Jinping, Via della Seta e stessa linea su M.O. Agenzia askanews

Putin vola in Cina: "La proposta di Pechino può essere la base per accordo di pace" | Media: "La Corea del Nord ha consegnato armi alla Russia" TGCOM

Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà mercoledì 18 ottobre l’omologo cinese Xi Jinping a Pechino. Lo ha reso noto il consigliere del leader di Mosca per la politica estera Yuri Ushakov, citato ...La guerra tra Hamas e Israele prosegue con nuovi raid su Gaza e altre vittime. Almeno 54 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste uccise e altre decine ferite nella notte. Netanyahu sente Putin: ...