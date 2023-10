Putin in Cina per incontrare l’amico Xi Jinping

(Di martedì 17 ottobre 2023) In occasione di un vertice multilaterale che vedrà riuniti i rappresentanti di 130 Nazioni per il forum “Nuove vie della seta”, Vladimirsi reca inperXi Jiping. Lo Zar sostiene che le proposte cinesi per risolvere il conflitto “potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica” e anche che “nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari”.

...50 Legale di Navalny lascia la Russia: "Situazione strana" 03:50arrivato inda Xi

Ucraina-Russia, Putin: "Piano di pace della Cina è opzione realistica" Adnkronos

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Da un lato dello Stretto, in Taiwan, si studia per aiutare la popolazione ad affrontare un eventuale attacco. Dall’altro, in Cina, inizia il forum delle vanità di Xi Jinping con Putin e i talebani (e ...Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 17 ottobre, in diretta. Le truppe russe hanno lanciato una grande offensiva sulla città di Avdiivka, nell’Ucraina orientale. Tre battaglioni che coinvolgo ...