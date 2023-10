Putin è arrivato a Pechino | domani il bilaterale con Xi Jinping

Uno lo definisce il suo migliore amico, l'altro un partner affidabile. Il presidente russo, Vladimir, èa Pechino, in Cina , per incontrare Xi Jinping . Un appuntamento " fa sapere il Cremlino " previsto per domani, mercoledì 18 ottobre. Oltre alla guerra in Ucraina , tra i dossier in ...

Parteciperà al terzo forum sulla Belt and Road, con la quale Pechino sta cercando di estendere la sua influenza globale