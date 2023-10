Pugno di ferro a Caivano | addio al Comune | clamorosa mossa del governo | ecco chi arriva

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'aveva promesso: che non sarebbe stata una passerella mediatica e basta, un “blitz show” e basta, uno slogan e basta. Quando, a settembre, la premier Giorgia Meloni erata a, in provincia di Napoli, in quella cittadina di circa 36mila abitanti diventata tristemente nota a livello nazionale per gli stupri di due cuginette adolescenti e una situazione di degrado e criminalità intollerabile, aveva detto: «Qui lo Stato ha fallito, ma non sarete soli. Il territorio sarà bonificato». E dopo le parole, sonoti i fatti. L'intensificazione dei controlli, il decreto, i presidi delle forze dell'ordine, i blitz: fino a ieri, fino alla decisione, presa dal Cdm, ossia dal Consiglio dei ministri, di sciogliere il consiglio comunale die di nominare tre commissari che, per i ...