Progetto Merita per i bambini del Sud Campionato dei Valori | a Bari la presentazione dei risultati

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Ildei” –destinato alle bambine e aidel Sud che è stato promosso dalla Fondazioneinsieme alle associazioni Mus-e Napoli Onlus e Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica – compie due anni e, per questa scadenza (dopo il debutto a Napoli nel 2022) scegliecome sede per presentarne i. E lo farà alla presenza del sindaco Antonio Decaro. E’ quanto si legge in un comunicato. L’iniziativa – che perè stata coordinata da Maria Ludovica Agro’ e Maria Rosaria Brunetti – si terrà mercoledì 18 ottobre nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università “Aldo Moro” a partire dalle ore11. Saranno le bambine e ii protagonisti dell’appuntamento a ...

E' nella realizzazione di una nuova terrazza con rampa, che restituirà alla città lo ... "Il terreno acquisito in zona Quartaccia è destinato ad essere un parco rionale, come, che si ...

Progetto Merita per i bambini del Sud. Campionato dei Valori, a Bari ... Il Denaro

Olimpiadi 2026: la pista da bob di Cortina non verrà costruita, gare in Austria Il Sole 24 ORE

L'11 ottobre il progetto definitivo per la variante della Statale 12 è stato approvato in Commissione Urbanistica.L'11 ottobre il progetto definitivo per la variante della Statale 12 è stato approvato in Commissione Urbanistica.