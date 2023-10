Lo ha annunciato lafederale belga. La sparatoria è avvenuta sul boulevard d'Ypres. Le ... Lunedì sera si disputava la partita di calcio- Svezia , interrotta e poi sospesa a causa dell'...

Procura Belgio, 'uomo sospetto ferito dalla polizia' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Procura Belgio, 'uomo sospetto ferito dalla polizia' Agenzia ANSA

Il sospettato ieri ha ucciso due persone a colpi di mitra. Sarebbe di origine tunisina presente illegalmente in Belgio, noto ai servizi di ...Il sospettato è di origine tunisina e soggiornava illegalmente in Belgio, noto ai servizi di intelligence per la sua radicalizzazione. Ha seguito ...