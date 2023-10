Privatizzazioni in alto mare | da Mps a Ita tante le incognite

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) La grande ambizione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sulleè destinata a trasformarsi in cocenti delusioni. La speranza di racimolare in tre anni 20 miliardi di euro è quasi impossibile da realizzare e sembra più un tentativo di tranquillizzare i creditori che non un reale piano di riforma. Basti pensare a quanto l’Italia ha raccolto, negli anni Duemila, dalle: cifre molte più basse e, peraltro, trovandosi oggi ad avere molte meno aziende da dismettere. iorgetti si incarta quando gli si chiede conto in conferenza stampa di questa previsione: risponde facendo riferimento a un “programma ambizioso, di grandi aggregati che richiedono procedure anche complicate con passaggi tecnico-procedurali per arrivare al risultato, ma anche di altre realtà con minori problemi”. Meglio parlare, quindi, di obiettivi più ...