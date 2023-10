Previsioni meteo per mercoledì 18 ottobre 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma Molte nuvole in transito durante la giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ma cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +21°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione ma con molte nuvole in transito su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità sempre con cieli nuvolosi. Nazionale AL NORD Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio precipitazioni in estensione all’Emilia Roma e pianure di Lombardia e Veneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante. AL CENTRO Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosi o ...