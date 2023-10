Prevenzione gratuita nel ricordo di Gennaro Bellizzi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTornano le visite mediche specialistiche gratuite organizzate dell’Associazione di Promozione Sociale “Le mani sui cuori A.P.S.” preseduta dal dottor Franco Russo. Nella giornata di sabato 28, lunedì 30 e martedì 31 ottobre, poi sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 novembre presso la Chiesa San Ciro di viale Italia (sabato 28) e gli altri giorni alla Chiesa Cuore Immacolato di Maria, le persone potranno sottoporsi a specifici a svariati controlli. Dalle visite cardiologiche, a quelle dermatologiche, di urologia, odontoiatria e tanto altro, basterà prenotarsi per sottoporsimente a controlli che, in alcuni casi, possono anche salvare la vita.(Vedi in basso calendario completo e modalità di prenotazione ndr). Durante le mattinate i medici altamente specializzati, coadiuvati dall’instancabile dottor Russo, effettueranno anche la misurazione ...

