Pregare per tenere accesa la speranza Da Bergamo l’abbraccio alla Terra Santa

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Il coraggio di sperare contro ogniche la pace è ancora possibile, che la pace verrà. Questo è il momento del silenzio e delle lacrime, per non lasciar risuonare solo le parole della guerra e della morte”. Le parole di don Angelo Domenghini, parroco di Sant’Anna e vicario della Comunità Ecclesiale Territoriale 1, danno il senso della preghiera per la pace in Medio Oriente, che si è tenuta martedì 17 ottobre nella chiesa delle Grazie, a. In moltissimi hanno risposto all’invito di Acli, Molte Fedi Sotto Lo Stesso Cielo, Agesci, Celim, Azione Cattolica, Comunità di San Fermo, Comunità Ecclesiale Territoriale 1, Comunione e Liberazione, Movimento dei Focolari, Longuelo, Pax Christi e Tenda di ...