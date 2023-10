Pontesecco | lavori finiti | ma restano le code Sul tavolo | ipotesi birilli in uscita dalla città

(Di martedì 17 ottobre 2023) VIABILITÀ. Nonostante il cantiere sia terminato proseguono i disagi per chi va in valle. E ora potrebbe riaffacciarsi la soluzione in vigore fino allo scorso anno.

Pontesecco: lavori finiti, ma restano le code. Sul tavolo, ipotesi birilli ... L'Eco di Bergamo

Pontesecco, stavolta i lavori sono terminati (davvero). Ora il vero test del traffico Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Manca solo l'asfaltatura, poi si vedrà se le due rotatorie aiuteranno a far defluire le code. Il sindaco di Ponteranica: «Osserveremo per una settimana poi vedremo se servono correttivi» ...VIABILITÀ. Nonostante il cantiere sia terminato proseguono i disagi per chi va in valle. E ora potrebbe riaffacciarsi la soluzione in vigore fino allo scorso anno.