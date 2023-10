Polonia | Tusk e la Coalizione vincono | cosa cambierà nel panorama politico polacco

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il verdetto delle urne polacche ha scosso le fondamenta della politica nazionale, dando il via a un nuovo capitolo nella storia del paese. Lo spoglio dei voti ha confermato quanto anticipato dagli exit poll: laliberale europeista, guidata dall’ex primo ministro Donald, ha ottenuto una vittoria sorprendente, mettendo fine al lungo dominio del partito ultraconservatore Pis (Diritto e Giustizia) e scuotendo gli equilibri a Bruxelles. Nonostante il partito nazionalista “Diritto e Giustizia” (Pis) guidato da Jaroslaw Kaczynski abbia conquistato la vetta con il 35,38% dei voti, laCivica diha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, raggiungendo un solido 30,70%. Mentre l’alleanza di centro-destra “Terza Via” ha ottenuto il 14,40%, la social-democratica “La Sinistra”, alleata di ...

I risultati definitivi delle elezioni di domenica inconfermano che il PiS è il primo partito, ma che la coalizione dell'opposizione guidata dall'ex premier Donaldsfiora il 54%. Secondo i dati, il partito Diritto e giustizia al governo ha ...

Elezioni in Polonia, la rivincita di Donald Tusk sul rivale di una vita - tra Europa e Machiavelli Corriere della Sera

Svolta in Polonia, Tusk pronto per un governo “europeo”. Pis primo partito ma non ha numeri per ... Il Sole 24 ORE

Milano, 17 ott. (askanews) – I dati definitivi diffusi sui canali ufficiali dalla Commissione elettorale nazionale polacca mostrano una vittoria di Pirro per il partito conservatore sinora al potere a ...Nella sua Polonia vincono i partiti anti-populisti, Kasia Smutniak esplode di gioia e appende la bandiera alla finestra a Roma ...