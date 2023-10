Polonia | i risultati finali | il Pis nazionalista arriva primo | ma la vera vittoria è della coalizione centrista di Donald Tusk

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lo spoglio è finito, i dadi sono tratti: il partito“Diritto e Giustizia” (Pis) guidato da Jaroslaw Kaczynski ètoalle elezioni parlamentari indi domenica scorsa, con il 35,38% dei voti. Ma non si può parlare di: l’alleanza elettorale europeista “Civica” (Ko) di, che ha ottenuto il 30,70% ne esce infatti realmente trionfatrice, in vistacon due formazioni minori che le permetterà di aggregare il 53,71% dei voti. Al contrario del Pis, che rimane isolato. Nel dettaglio, i piani prevedono lacon la Ko dell’alleanza di centro-destra “Terza Via” (14,4%) e di quella social-democratica “La Sinistra”, altro partner ...

Diritto e giustizia (Pis) prende più voti ma perde. Questo il verdetto delle elezioni in Polonia, dove il partito al governo è riuscito a confermarsi al primo posto, senza però raccogliere abbastanza ..."I risultati definitivi delle elezioni in Polonia sono una speranza per l'Europa". Lo scrive sui suoi canali social Laura Boldrini, ...