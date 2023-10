Politica bergamasca in lutto per Diego Bertocchi | elogio bipartisan per il sindaco di Selvino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non ci sono colori, ma solo un grande abbraccio unanime per la scomparsa di un giovaneche ha dato tutto, fino all’ultimo, per la sua comunità: è unquello che laha tributato a, primo cittadino diprematuramente scomparso nella mattinata di martedì 17 ottobre dopo una lunga battaglia contro la Sla. JONATHAN LOBATI Nel 2014 siamo stati i due più giovani Sindaci eletti in Provincia di Bergamo e da li abbiamo iniziato un percorso, che ci ha portato a essere riconfermati alla guida delle nostre comunità, ma anche a correre per la Provincia e per Regione Lombardia. 35 anni sono davvero pochi, troppo pochi per “andare avanti”, ma il tuo impegno in questi anni, seppur provato dalla ...