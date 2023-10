Pnrr | concluse cabine regia a P Chigi | ' evitare double funding'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'esame sullo stato di attuazione degli interventi sulla rete ferroviaria e il punto sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), sugli interventi relativi alle infrastrutture idriche e sulla misura per il rafforzamento della mobilità ciclistica: questi i temi all'ordine del giorno delle due sessioni odierne della cabina diconvocate e presiedute dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e ilRaffaele Fitto, presso la Sala Verde di Palazzo. Al primo tavolo istituzionale sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini e l'amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris. Nella Missione 3, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, agli investimenti sulla ...