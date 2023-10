Pista di bob Milano-Cortina | l’analisi di De Chiesa | “C’è stato un peccato originale E perché non considerare Cesana?”

(Di martedì 17 ottobre 2023) Attraverso un messaggio video posulla propria pagina Facebook, Paolo Deè intervenuto sull’argomento del giorno, ovvero la mancata realizzazione delladi bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi di2026, facendo un’analisi di tutta la vicenda e parlando della possibile alternativa rispetto alla scelta di far disputare queste gare all’estero. L’Italia ha fatto una brutta figura sulla scena internazionale: “Non vi parlo ancora di sci, anche se in effetti la Coppa del Mondo incombe, è in programma la settimana prossima, infatti, tempo e neve permettendo, il consueto prologo di Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach, in Austria. Mi soffermo brevemente sulla questionedi bob delle Olimpiadi 2026 a. Se n’è parlato tanto, però ...

Venezia, 17 ottobre 2023 "Non ho ancora notizie ufficiali attorno alla scelta di abbandonare il progetto delladadi Cortina ma se così sarà noi chiederemo che venga ridisegnata la distribuzione delle gare e delle venues olimpiche". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alle ...

La pista da bob a Cortina non si farà Il Post

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, doccia fredda da Malagò: «La pista da bob a Cortina non si fa, per i giochi soluzione estera» Corriere della Sera

E' di ieri la notizia del definitivo no alla pista da bob e slittino a Cortina: le gare si svolgeranno all'estero, a meno che ...«#MilanoCortina. Perché non organizzare le gare di bob in Piemonte dove c'è la pista delle Olimpiadi invernali di Torino Sarebbe un peccato non gareggiare in Italia. Non perdiamo questa occasione. Io ...