Pisa Vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 ottobre 2023) Gara valida per la decima giornata Serie B 2023/2024. I toscani devono tornare alla vittoria per tornare nelle zone di classifica che più gli competono, mentre i veneti vogliono confermarsi in zona playoff.Vssi giocherà sabato 21 ottobre 2023 alle ore 14 presso lo stadio AnconetaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri sono reduci dal pareggio di La Spezia che ha mosso molto poco una classifica che li vede di poco sopra la zona playout. La vittoria manca da tre turni, per cui sarà fondamentale tornare subito a fare bottino pieno per evitare brutte sorprese. I veneti sono in piena lotta per i playoff con i 13 punti in 9 partite. La squadra di Gorini è in serie positiva da tre turni nei quali ha ottenuto una vittoria e due pareggi, l’ ultimo dei quali contro la ...