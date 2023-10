“PiediBus” | il Comune sceglie Legambiente per le scuole

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa casa a scuola, e viceversa, in un percorso sicuro che fa bene ai bimbi e all’ambiente. Ildi Avellino ha individuato l’associazione “Avellino – Alveare APS” per la coprogettazione e successiva gestione del servizio sperimentale “”, anno scolastico 2023-2024. L’ente di Palazzo di Città ha proposto alleprimarie e secondarie di primo grado un progetto di mobilità dolce, per coinvolgere gli alunni e le famiglie nella realizzazione di percorsi sicuri “casa-scuola” e “scuola-casa”. Il “” promuove, infatti, l’attività fisica in età evolutiva, la socializzazione e l’autostima dei bambini, in quanto favorisce la conoscenza e la padronanza del territorio, e sviluppa la sensibilità ecologica. Si tratta di un modello di mobilità ...