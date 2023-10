Peter Lundgren costretto all' amputazione del piede

(Di martedì 17 ottobre 2023) Momento difficile per, ex tennista professionista con tre trofei ATP in bacheca ed un best ranking di numero 25 diventato poi uno dei migliori coach del tour: con lui Roger Federer ha ...

Momento difficile per, ex tennista professionista con tre trofei ATP in bacheca ed un best ranking di numero 25 diventato poi uno dei migliori coach del tour: con lui Roger Federer ha conquistato il suo ...

Peter Lundgren costretto all'amputazione di un piede TennisItaliano.it

Peter Lundgren, ex coach di Federer, ha subito l’amputazione del piede sinistro Ubitennis

Ce lo ricordiamo al fianco di Roger Federer durante la sua prima vittoria in uno Slam, a Wimbledon 2003, ma Peter Lundgren, ex tennista e coach svedese di lunga data ed esperienza, ha accompagnato al ...Lo storico allenatore dello svizzero costretto a perdere il piede sinistro a causa di un’infezione Una notizia scioccante, quella riportata sul proprio profilo Facebook da Peter Lundgren, ex tennista ...