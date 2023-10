(Di martedì 17 ottobre 2023) Un uomo, di 50 anni, è statodalla Polizia della Questura di Gorizia, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto da annii ...

Un uomo, di 50 anni, è stato arrestato dalla Polizia della Questura di Gorizia, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto da annii congiunti, che vivono appunto a Busto Arsizio, ritenendo di aver diritto a essere da loro risarcito per il fallimento dell'azienda di famiglia, che aveva sede in Friuli Venezia Giulia. ...

ARRESTO DI UNO STALKER, PERSEGUITAVA DA ANNI I ... Questure sul web

Perseguitava familiari dopo crac aziendale, stalker arrestato Agenzia ANSA

Raccolta delle castagne mancata: i visitatori della fiera enogastronomica hanno sottoscritto una sfilza di commenti per gridare il loro sdegno. I castagneti ......(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...