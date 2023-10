Permessi e congedi docenti e ATA | è necessario il rientro in servizio tra una assenza e un’altra?

...congedo parentale eper disabilità Alla luce dell'evoluzione normativa in tema di... Daiparentali a quelli di paternità e maternità fino alle assenze per disabilità: ecco le ...

Permessi e congedi per chi assiste i familiari: cosa sapere eDotto - Informazione Professionale

Permessi e congedi docenti e ATA: è necessario il rientro in servizio ... Orizzonte Scuola Notizie

Novità per le famiglie nella Manovra 2024. La legge di Bilancio prevede diverse soluzioni alla denatalità, tra cui l'asilo nido gratis. Ecco per chi ...Dal 1° gennaio, la multinazionale italiana Barilla, introdurrà un congedo parentale per mamme e papà di 12 settimane.