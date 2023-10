Perché Putin si trova in Cina dove ha incontrato Orbán | energia | droni e conflitto tra Hamas e Israele

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo 20 mesi, con un mandato di cattura internazionale e con una guerra ancora in corso e pronta a fermarsi nuovamente per il fango invernale, Vladimirè uscito dal suo Paese per andare are Xi Jinping. L’occasione è il terzo forum della Belt and Road Initiative che cade nel suo decennale, la Via della Seta da cui l’Italia della premier Giorgia Meloni uscirà senza troppo rumore. I motivi di questa visita ufficiale sono tanti: dalla firma di progetti energetici al rifornimento die alla necessità dire nuovo slancio al proprio status internazionale. Nonostante le premesse, l’incontro potrebbe essere solo una formalità. «Penso che lanon abbia interesse a firmare nuovi contratti, almeno in pubblico,qualsiasi cosa possa essere dipinta come un flusso di ...