Perché Michael Myers non muore nei film | la risposta del regista di Halloween – la notte delle streghe

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il perchènonneiè stato spiegato da John Carpenter,di– la. Per quanto riguarda il motivo dell’incapacità di Myer di essere messo definitivamente sotto terra, Carpenter ha una spiegazione semplice per la longevità del personaggio. Ha detto al panel del NYCC: “Beh, vi dirò una cosa: è un personaggio polivalente. Se volete il primo, lo avete. Se volete che sia in grado di uccidere tutto il tempo, lo avrete. L’unico altro mostro polivalente è Godzilla“. Quando John Carpenter creò, non poteva immaginare che il cattivo delsarebbe diventato unapiù grandi icone ...