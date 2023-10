Perché Matteo Berrettini ha perso 25 posizioni in classifica? Cos’è successo nel ranking ATP e dove è scivolato

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha incominciato la settimana da numero 63 al mondo, ma nelATP virtuale è sprofondato all’88mo posto. Il tennista italiano ha25in un colpo solo e lunedì 23 ottobre subirà un brutto contraccolpo nella graduatoria internazionale: non sarà meglio di 88mo e potrebbe scivolare anche più indietro. Il motivo è presto detto: il romano non difenderà i 150 punti conquistati dodici mesi fa disputando la Finale del torneo ATP 250 di Napoli (persa contro Lorenzo Musetti) e così è finito ulteriormente nelle retrovie dellamondiale.si trova a quota 682 punti e non potrà incrementare il bottino durante la settimana in corso, visto che ha deciso di non prendere parte al torneo di Stoccolma poiché ...