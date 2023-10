“Perché Heidi è uscita così” Grande Fratello | rivelazione choc di Varrese | “Cosa mi ha detto prima”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Massimiliano: “mi haBacidi abbandonare”, la confessionedel vippone del2023. Lo abbiamo raccontato, la bellaè tornata a casa dopo averparlato col padre durante la puntata e anche con la madre dopo, telefonicamente nel confessionale. Non sappiamosi siano dette le due, ma sembra che la donna non stia particolarmente bene per quello che è successo nella casa più spiata d’Italia tra la figlia e Massimiliano. >> “Se n’è andata senza salutare nessuno”., la concorrente abbandona il reality dopo una telefonata Sarebbe questo il punto, il motivo per il ...