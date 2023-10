Perché Belgio-Svezia è stata sospesa? Cos’è successo a Bruxelles | tra terrore ed evacuazione

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una serata di calcio si è trasformata in ore di ansia e paura. Doveva essere una festa allo stadio Re Baldovino di, dove ildi Domenico Tedesco affrontava la, ma dopo un primo tempo anche divertente, chiuso sull’1-1 messo a segno da Gyokeres e Lukaku, ma nell’intervallo la partita ha perso completamente di significato, portando prima alla sospensione e poi allo stop dell’evento. Il tutto è dovuto ad un attentato avvenuto nel pomeriggio, in cui sono rimasti uccisi due tifosi svedesi. Nel centro diun uomo con un casco bianco ed un gilet arancione, scendendo da uno scooter, ha iniziato a sparare in tutte le direzioni con un kalashnikov, all’urlo di ‘Allah Akbar’; i due svedesi sono rimasti loro malgrado coinvolti nella situazione, trovando la morte, mentre una terza persona, l’autista di ...