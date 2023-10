Perché Beatrice Luzzi ha lasciato Vivere? “La scelta fu sua” | parla ex attore della soap

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono in tanti a collegare il nome (ed il volto) dia quello di Eva Bonelli, la “cattiva” di, laopera andata in onda su Canale 5. In realtà, anche dopo l’addio alla serie, l’attuale gieffina ha avuto una lunga carriera. Ma come mai avrebbe deciso di lasciare, nonostante il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.