Per Israele «il piano potrebbe non essere l’invasione di Gaza» Attacchi aerei intorno alla zona del valico di Rafah Colpita Metulla dal Sud del Libano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mentretemporeggia, cercando di capire se vi sono alternative all’opzione di invasione via terra nella striscia dialcunicolpiscono l’area deldi, unica via di fuga dei gazesi verso l’Egitto. A riferirlo è la Cnn, precisando che l’area di impatto è a circo un chilometro dal. «I membri di Hamas hanno due opzioni: arrendersi o morire», ha dichiarato oggi il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gnt, in visita a piloti e tecnici della flotta di F-35 nella base di Nevatim. «I nostriraggiungeranno ogni posto…ogni missile ha un indirizzo – ha detto Gnt citato dal Times of Israel -. Raggiungeremo tutti i membri di Hamas. Elimineremo Hamas e smantelleremo tutte ...

E' morto Evitar Moshe ...

(Adnkronos) - Eviatar Moshe Kipnis, uno dei cittadini italo-israeliani dispersi e presumibilmente sequestrati da Hamas dopo l'attacco dello scorso 7 ottobre in Israele, è morto. "Con grande tristezza ...Il suo video in poche ore è diventato virale: il sergente Mayer Soliani, originario di Roma e attualmente in servizio in Israele in diretta sulla Rai mentre raccontava la sua storia ha ...