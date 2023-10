Per il Señor de los Milagros | Bergamo si tinge di viola

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Alla processione delde los, che domenica scorsa ha colorato la città, hanno partecipato diversi membri della comunità peruviana. Coloro che appartengono alla primissima generazione, arrivati in Italia da adulti e rimasti ancorati alle tradizioni. I loro figli, nati in Perù e cresciuti in Italia, più integrati con la nuova cultura. Infine, i giovanissimi nati a, a cui i genitori cercano di trasmettere il più possibile il “bagaglio” culturale del loro popolo. Un’eccezione tra le tante? Alessio, parte della Hermandad delde los, la confraternita che organizza lungo le vie dila tanto attesa ricorrenza