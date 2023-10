Pensioni | arriva la Quota 104 | come funziona | quali sono i requisiti e perché sarà un fallimento

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’uscita anticipata dal lavoro diventa più difficile. Quasi impossibile. Il governo delle destre, che promettevano il superamento della legge Fornero, si smentisce completamente e in tema diintroduce nuove “forme rafforzate e restrittive rispetto al passato” di anticipo previdenziale,dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Tradotto: il governo ricorre alleper fare cassa e avere qualche risorsa per una manovra che di misure rivoluzionarie proprio non ne ha. La novità principale riguarda la104, che verrà introdotta nel 2024 per sostituire la già fallimentare103. Un’ulteriore restrizione che allontana sempre più l’ipotesi della pensione anticipata. Mafunzionerà la104?, ...

Aumento a stipendi e pensioni con il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'Irpef. E c'è anche una no tax area per i redditi più bassi: le novità in manovra ...Con la Manovra 2024 arriva un giro di vite per i meccanismi di pensionamento anticipato. Le notizie dell’ultima ora in tema di pensioni, infatti, parlano di modifiche per l'Ape sociale (con ritocco al ...