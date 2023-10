Pelle rimpolpata effetto botox | l’alleato beauty dell’inverno

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) A base di tre diversi tipi di Acido Ialuronico, Niacinamide e Kudzu. È Hyaluronic Advance di LeLang Skincare, la rinnovata crema visofiller che idrata profondamente Idratare in profondità ladel viso in vista della stagione invernale è uno dei gesti di bellezza più importanti per mantenere l’epidermide giovane e sana e conferirle un aspetto più giovane e rimpolpato. L’acido ialuronico rappresenta quindi un perfetto alleatoda utilizzare attraverso prodotti dalle formule performanti ed efficaci. Dalla scienza del laboratorio interno LeLang Skincare, nasce la nuova versione della crema viso Hyaluronic Advance: un prodotto dall’azione simil filler e insieme profondamente idratante che deve la sua profonda efficacia alla combinazione di tre diverse tipologie di Acidi Ialuronici, che lavorano in maniera sinergica per ...