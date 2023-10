Pedaggio su Fipili | la Regione aspetta un introito di 14 milioni l’anno Via all’iter per “Toscana strade”

Leggi su firenzepost

(Di martedì 17 ottobre 2023) Laundi almeno 14l'anno dalche metterà, ai mezzi pesanti, i Tir, sulla, Firenze-Pisa-Livorno. Il primo passo è stato il via in commissione, in Consiglio regionale, dell'iter per l'approvazione della proposta di legge che porterà alla costituzione della SocietàSpa, attraverso le modifiche alle leggi regionali 88 del 1998 e 30 del 2005 L'articolo proviene da Firenze Post.