Pd | sedici anni dopo | serve un’identità chiara e riconoscibile di T Sasso

Leggi su tpi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Abbiamo da poco celebrato il sedicesimoversario dalla fondazione del Partito Democratico. Azzardare un bilancio richiederebbe tempo e probabilmente un dibattito franco che coinvolga i protagonisti di allora e quelli di oggi. Alcune riflessioni possono però essere definite a partire dalla cronaca politica di questi. Il PD ha avuto il merito indiscutibile di aver garantito la tenuta del sistema politico italiano in fasi particolarmente convulse. In tanti passaggi delicati, ha messo ciò che appariva, nella contingenza data, il bene del Paese prima del proprio tornaconto elettorale. Ha garantito e continua a garantire alle nostre Amministrazioni locali la miglior classe dirigente disponibile. È uno dei pochi partiti a conservare ancora meccanismi di selezione della classe dirigente, per quanto discutibili, compiutamente democratici. Per queste e ...