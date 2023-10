Patto stabilità | Dombrovskis | non c' è consenso su una golden rule

(Di martedì 17 ottobre 2023) La commissione europea non vede margini per concordare una "" sugli investimenti, nella riforma deldie di crescita, e il vicepresidente Valdisribadisce che il ...

La commissione europea non vede margini per concordare una "golden rule" sugli investimenti, nella riforma deldie di crescita, e il vicepresidente Valdis Dombrovskis ribadisce che il 3% sul deficit - Pil "è effettivamente il limite massimo, e non un obiettivo", peraltro la proposta della ...

Patto stabilità, Gentiloni: "Fiducioso che accordo sarà raggiunto entro l'anno" LA STAMPA Finanza